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МИД Индонезии: Путин и Зеленский приняли приглашения на G20 на Бали

МИД Индонезии: Путин и Зеленский приняли приглашения на G20 на Бали

Встреча на высшем уровне состоится на острове Бали 15-16 ноября.vk.com/forumspb--> Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали.

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