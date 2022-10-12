МИД Индонезии: Путин и Зеленский приняли приглашения на G20 на Бали

Встреча на высшем уровне состоится на острове Бали 15-16 ноября.vk.com/forumspb--> Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали.