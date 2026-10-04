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«Питтсбург» одолел «Монреаль» – 6:5 ОТ после 5:1 во 2-м периоде. Малкин набрал 1+2, Демидов перевел игру в овертайм на 59:16

«Питтсбург» обыграл «Монреаль» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  В основное время «Канадиенс» удалось отыграть отставание в 4 шайбы – 5:5 после 1:5 во втором периоде.

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