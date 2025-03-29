Владимир Машков наградил легенд

Президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков Пресс-служба фестиваля «Золотая маска» «Я заслуживаю эту награду меньше всех находящихся здесь мастеров сцены, — уверял Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая маска».
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