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Владимир Машков наградил легенд

Владимир Машков наградил легенд

Президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков Пресс-служба фестиваля «Золотая маска» «Я заслуживаю эту награду меньше всех находящихся здесь мастеров сцены, — уверял Никита Михалков на церемонии вручения специальных премий «Золотая маска».

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