Евгений Ладушкин рассказал о рисках езды «шашечками» на дорогах

Автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил об опасностях езды «шашечками». Такой стиль маневрирования может привести к ДТП, так как участники дорожного движения часто не готовы к внезапным перемещениям машин.
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