Сумма ущерба Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн рублей

Ущерб Крыму от водной блокады может оказаться выше одного триллиона рублей. Соответствующее заявление сделал глава комитета по законодательству республиканского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Ущерб Крыму от водной блокады может оказаться выше одного триллиона рублей. Соответствующее заявление сделал глава комитета по законодательству республиканского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
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