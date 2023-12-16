В Екатеринбурге устроили массовый рейд из-за мошенников. Фото, видео

Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый рейд из-за мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди.
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