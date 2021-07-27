CNN: Байден намерен ввести обязательную вакцинацию для федеральных служащих

Президент США Джо Байден в четверг планирует ввести требование об обязательной вакцинации или регулярной сдаче ПЦР-тестов для работников всех федеральных ведомств, в том числе контрактников, передает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Президент США Джо Байден в четверг планирует ввести требование об обязательной вакцинации или регулярной сдаче ПЦР-тестов для работников всех федеральных ведомств, в том числе контрактников, передает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
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