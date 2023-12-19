Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы стать одним из основных кандидатов на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.
The Hill: Меркель может стать неформальным посредником в урегулировании ситуации на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Меркель может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине ? Тот, кто предположил такое или циник, или не совсем умный. Не та ли эта Меркель, что была посредником при заключении "Минск-2", а потом публично заявила, что "Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и накачать её оружием" ? Думали, что она государственный деятель, а оказалась лицемерной дрянью.
Ответить
1 д.
А
Александр
Колбасой наших дворняжек не заманишь. А вот если бы отменили блокировку счетов нуворишей, тогда подумаем. Поговорим. Разведут. То, что простаки, и так все знают. Уже и признаваться в этом не стыдно.
Ответить
1 д.
Александр Лагуткин
Эта старая сука уже "нарегулировала" два "минска". Пусть сидит на кухне. До польской границы мы дойдем и без без посредников, тем более без этой сволочи. Остановка в любом другом месте, - это отложенная на 3-4 года новая война с ещё большими потерями. Остановка только на польской границе с подписанием бандеровцами акта о безоговорочной капитуляции. Тогда западная сволочь притихнет на пару-тройку десятков лет.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии