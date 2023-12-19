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The Hill: Меркель может стать неформальным посредником в урегулировании ситуации на Украине

The Hill: Меркель может стать неформальным посредником в урегулировании ситуации на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы стать одним из основных кандидатов на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

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Комментарии
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tsan tsan
Меркель может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине ? Тот, кто предположил такое или циник, или не совсем умный. Не та ли эта Меркель, что была посредником при заключении &quot;Минск-2&quot;, а потом публично заявила, что &quot;Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и накачать её оружием&quot; ? Думали, что она государственный деятель, а оказалась лицемерной дрянью.
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1 д.
А
Александр
Колбасой наших дворняжек не заманишь. А вот если бы отменили блокировку счетов нуворишей, тогда подумаем. Поговорим. Разведут. То, что простаки, и так все знают. Уже и признаваться в этом не стыдно.
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1 д.
Александр Лагуткин
Эта старая сука уже &quot;нарегулировала&quot; два &quot;минска&quot;.   Пусть сидит на кухне. До польской границы мы дойдем и без без посредников, тем более без этой сволочи.   Остановка в любом другом месте, - это отложенная на 3-4 года новая война с ещё большими потерями.  Остановка только на польской границе с подписанием бандеровцами акта о безоговорочной капитуляции.    Тогда западная сволочь притихнет на пару-тройку  десятков лет.
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1 д.

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