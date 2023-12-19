tsan tsan Меркель может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине ? Тот, кто предположил такое или циник, или не совсем умный. Не та ли эта Меркель, что была посредником при заключении "Минск-2", а потом публично заявила, что "Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и накачать её оружием" ? Думали, что она государственный деятель, а оказалась лицемерной дрянью.

А Александр Колбасой наших дворняжек не заманишь. А вот если бы отменили блокировку счетов нуворишей, тогда подумаем. Поговорим. Разведут. То, что простаки, и так все знают. Уже и признаваться в этом не стыдно.