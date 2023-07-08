ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. День семьи, любви и верности

О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели, честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели, честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите нам вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех преуспеяние*, наипаче же союзом брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе ненаветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать, домы исполнены благостыни и в жизни вечней неувядаемый венец славы Небесныя.