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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летняя Мирра Андреева – самая молодая теннисистка в топ-3 после Шараповой в 2005-м

Мирра Андреева поднимется на третью строчку рейтинга WTA по итогам турнира в Пекине. В возрасте 19 лет и 5 месяцев россиянка станет самой молодой теннисисткой в топ-3 с 2005-го – тогда в возрасте 17 лет и 9 месяцев в тройке лучших дебютировала Мария Шарапова .

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