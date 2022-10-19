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Николай Осипов: «Количество команд в третьем сезоне будет уменьшаться»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов прокомментировал количество команд во втором сезоне лиги. – 18 команд – это вообще много? – Это много.

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