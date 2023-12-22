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Закон и Порядок

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Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

В диппредставительстве призвали граждан республики соблюдать законы страны пребывания Сотрудники посольства Таджикистана в России провели разъяснительную работу с гражданами республики, которые работают на московском рынке "Садовод", после конфликта с полицией.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
рынок Садовод-расформиовать!!! Их сначало в тюрму  , а потом со всем семейсвом департировать ,без права въезда пожизнено всем членам рода!!!
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15 час.

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