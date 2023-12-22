Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

В диппредставительстве призвали граждан республики соблюдать законы страны пребывания Сотрудники посольства Таджикистана в России провели разъяснительную работу с гражданами республики, которые работают на московском рынке "Садовод", после конфликта с полицией.
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