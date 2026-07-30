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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Динамо» Касерес о слухах про интерес «Барсы»: «Это один из величайших клубов мира, любой хотел бы туда попасть. Представляю: я буду подчищать, а Ямаль – творить»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес отреагировал на слухи про интерес «Барселоны».  – Появились новости об интересе «Барселоны».

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