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Александр Шоуа признался, что до сих пор не может оправиться от ухода Дарьи Храмовой из “Непары”

Александр Шоуа признался, что до сих пор не может оправиться от ухода Дарьи Храмовой из “Непары”

Александр Шоуа рассказал об уколах и капельницах после ухода из «Непары» Дарьи Храмовой. На красной дорожке фестиваля “Удачные песни” Александр Шоуа откровенно поделился с журналистами, как тяжело переживает уход из группы “Непара” солистки Дарьи Храмовой.

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