Александр Шоуа признался, что до сих пор не может оправиться от ухода Дарьи Храмовой из “Непары”

Александр Шоуа рассказал об уколах и капельницах после ухода из «Непары» Дарьи Храмовой. На красной дорожке фестиваля “Удачные песни” Александр Шоуа откровенно поделился с журналистами, как тяжело переживает уход из группы “Непара” солистки Дарьи Храмовой.
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