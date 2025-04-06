Александр Шоуа признался, что до сих пор не может оправиться от ухода Дарьи Храмовой из “Непары”

Александр Шоуа рассказал об уколах и капельницах после ухода из «Непары» Дарьи Храмовой. На красной дорожке фестиваля “Удачные песни” Александр Шоуа откровенно поделился с журналистами, как тяжело переживает уход из группы “Непара” солистки Дарьи Храмовой.