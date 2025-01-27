Уральские металлурги и рекрутеры объединились для выхода на новый уровень профориентации

ММК и Авито при поддержке АСИ будут развивать человеческий капитал и профориентацию нового уровня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», соглашение о партнерстве, которое будет реализовано при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), подписали директор учебного центра ММК Андрей Козловский и управляющий директор компании «Авито Работа» Дмитрий Пучков.