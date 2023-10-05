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Эксперты оценили влияние сохранения условий сделки ОПЕК+ на цену нефти

Эксперты оценили влияние сохранения условий сделки ОПЕК+ на цену нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал 4 октября сохранить квоты на добычу нефти.«Решение стран ОПЕК+ о сохранении текущих объемов добычи позитивно повлияет на нефтяные котировки и позволит удержать их на высоком уровне — более 90$ за баррель в ближайшие месяцы, что выгодно странам-участникам организации», — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

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