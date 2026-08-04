Врач Милехина посоветовала купать грудничков до трех раз в неделю

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина рекомендовала купать младенцев один-три раза в неделю и не добавлять в воду марганцовку или травы, сообщает NEWS.
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