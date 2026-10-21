От ударов по НПЗ и складам наш противник ожидаемо перешел к ударам по дата-центрам. Первый удар принял Яндекс, в результате чего многие его популярные сервисы, включая платежную систему и банк, стали работать с перебоями.
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