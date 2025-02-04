Крупнейшие бизнес-лоббисты выдвинули предложения по либерализации миграционного законодательства

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП; "профсоюз олигархов"/"профсоюз миллиардеров") состоялся круглый стол с участием представителей руководства Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
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