Владимир Путин запретил усыновлять детей в страны со сменой пола

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола через медицинское вмешательство или изменения в документах без медицинского вмешательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии