Исследование: каждая третья пара в Приморье ругается из-за «залипания» партнера в смартфоне

Специалисты компании МТС провели исследование и выяснили, какую роль мобильный телефон играет в романтических и семейных отношениях россиян, а также какие возрастные группы детей чаще подвергаются родительскому контролю, сообщает PRIMPRESS.
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