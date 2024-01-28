А ПОЧЕМУ ДОЛЛАРЫ?

– Я умер? – Догадливый! – А чем тут так странно пахнет? – Деньгами, милейший друг, деньгами! – Но деньги не пахнут! – Любые деньги пахнут, если их сжечь! – Простите, вы кидаете доллары в топку под моим котлом? Это варварство, ведь это – доллары! – А что с ними ещё делать, если они больше никому не нужны? Не переживай, долларов много, тебе надолго хватит! – Но почему в моём котле холодно? Я стар, я очень стар, я суперстар, мне нужно тепло и забота! Кидайте больше долларов в топку, чтобы я мог хоть как-то согреться! У меня уже зубы стучат от холода, вся кожа покрылась гусиной рябью! – От твоих долларов, что там, что здесь, никакого толка нет – горят, воняют, едва света дают и ни капли тепла! Так что страдать тебе от холода в Аду вечно! – Но есть же русский газ – самое лучшее средство от холода! Вы можете на эти доллары купить его огромное количество и создать мне комфортные условия пребывания в вашем.