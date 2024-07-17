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Русская весна

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В Волчанске ВКС России уничтожили Южный мост, используемый для переброски резервов ВСУ (ВИДЕО)

В Волчанске ВКС России уничтожили Южный мост, используемый для переброски резервов ВСУ (ВИДЕО)

В Волчанске ВКС России полностью уничтожили Южный мост, используемый для переброски резервов ВСУ. До удара пехота ВСУ имела возможность просачиваться по остававшимся развалинам на правый берег реки Волчья.

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