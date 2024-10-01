Начавший сольную карьеру Дамиано Давид ответил, распалась ли группа Maneskin

В последнее время не утихают слухи о распаде итальянской рок-группы Maneskin. Их официальный аккаунте обновляет контент уже больше месяца, а солист Дамиано Давид и вовсе убрал название коллектива из своего описания в запрещенной сети.
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