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«Хотя бы постарайтесь»: Симоньян высмеяла украинский дипфейк с ее участием

«Хотя бы постарайтесь»: Симоньян высмеяла украинский дипфейк с ее участием

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Украинские СМИ распространили фейк, где российской журналистке и главреду RT Маргарите Симоньян приписали слова о пользе атак дронов для борьбы с шопоголизмом.

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