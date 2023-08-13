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Дамир Исмагулов о травме Пономарева: «АСА только уважение»

Казахстанский боец Дамир Исмагулов отреагировал на решение лиги АСА оплатить реабилитацию Григория Понаморева после полученной травмы ноги: «Я знаю, сколько стоит лечение и реабилитация.

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