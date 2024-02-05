В Турции назвали политику Байдена по Украине причиной лидирования Трампа

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Неудачная политика нынешнего президента США Джо Байдена по конфликту на Украине является причиной предвыборной популярности бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, заявил в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии