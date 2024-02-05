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В Турции назвали политику Байдена по Украине причиной лидирования Трампа

В Турции назвали политику Байдена по Украине причиной лидирования Трампа

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Неудачная политика нынешнего президента США Джо Байдена по конфликту на Украине является причиной предвыборной популярности бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, заявил в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

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