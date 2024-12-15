Сильные магические ритуалы на исполнение желания, которые можно провести уже в декабре Алёна Юрьева Обычно люди загадывают желания в новогоднюю ночь, однако магические ритуалы декабря позволяют Вселенной заранее услышать ваши мечты и направить энергию на их исполнение.