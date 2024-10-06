С 1 октября исчезнут с полок: успейте запастись этими востребованными товарами! Юлия ЧелкановаС 1 октября россияне могут столкнуться с серьезной проблемой: на полках магазинов может исчезнуть привычный чай.
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