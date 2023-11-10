РЭФ: рожать будут больше, рожать будут чаще

В Челябинске в рамках Русского экономического форума (РЭФ) состоялась сессия "Экономика и демография: роль экономики в обеспечении роста численности населения и качественного развития человеческого потенциала".
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