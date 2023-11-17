Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Нашим чинушам нужны только те, на ком можно нажиться, то бишь гастарбайтеры.

И как будто большие дяди и тети об этом не знают? И пенсионный возраст подняли с искренней заботой о населении?

Константин Белимов

Зачем России те кто уезжают в другие страны? У нас много в России людей которые в лёгкую заменят тех кто уезжает! Не делайте из мухи слона с кучки предателей, называя их нужными!