БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Какой сепаратизм!? Эти люди живут на своей земле. На ней сотни лет жили русские люди, пока большевики своим указом эт...Судилище в Петроп...
  • Дмитрий Бакланов
    Это только русские способны ходить на работу, даже если зарплату не платят? И не 2 часа, а полгода?Вашингтон объявил...
  • NADEGDA PAYNYH
    В России до конца не поняли,что значить СВО. Те,кто за ленточкой знают,за что они воюют,а в стране живут-тишь и благо...Горькая правда: Б...

Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Программа репатриации работает только для чужих — государствообразующий народ чиновникам не нужен Иван Рыбин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Репатриация русских людей в РФ провозглашается как одна из приоритетных программ наших властей, её достаточно активно рекламируют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Хамит Сабиров
Нашим чинушам нужны только те, на ком можно нажиться, то бишь гастарбайтеры.
Ответить
4 час.
Александр Погребниченко
И как будто большие дяди и тети об этом не знают? И пенсионный возраст подняли с искренней заботой о  населении?
Ответить
4 час.
Константин Белимов
Зачем России те кто уезжают в другие страны? У нас много в России людей которые в лёгкую заменят тех кто уезжает! Не делайте из мухи слона с кучки предателей, называя их нужными!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх