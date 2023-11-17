Программа репатриации работает только для чужих — государствообразующий народ чиновникам не нужен Иван Рыбин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Репатриация русских людей в РФ провозглашается как одна из приоритетных программ наших властей, её достаточно активно рекламируют.
Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны
Комментарии
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Хамит Сабиров
Нашим чинушам нужны только те, на ком можно нажиться, то бишь гастарбайтеры.
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4 час.
Александр Погребниченко
И как будто большие дяди и тети об этом не знают? И пенсионный возраст подняли с искренней заботой о населении?
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4 час.
Константин Белимов
Зачем России те кто уезжают в другие страны? У нас много в России людей которые в лёгкую заменят тех кто уезжает! Не делайте из мухи слона с кучки предателей, называя их нужными!
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3 час.
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