Amazon plane’s data recorder reveals new information about crash

The flight recorder has revealed more details about what happened when an Amazon cargo plane overshot a runaway Sunday in Miami, killing five people.
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