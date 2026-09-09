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Amazon plane’s data recorder reveals new information about crash

The flight recorder has revealed more details about what happened when an Amazon cargo plane overshot a runaway Sunday in Miami, killing five people.

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