Врач Варданян: уровень тревоги пациентов значительно вырос после пандемии

Число тревожных пациентов значительно выросло за последнее время, отмечают врачи. Причем одни боятся услышать неутешительный диагноз, а другие опасаются прохождения конкретных процедур: например, гастро- или колоноскопии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии