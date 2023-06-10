В Казахстане может подорожать автогаз

Розничные цены на автогаз могут вырасти на 4,2 тенге за литр. Согласно предлагаемым Агентством по защите и развитию конкуренции поправкам, предельная розничная цена на АЗС в Астане вырастет с 70 до 74 тенге за литр (с учетом НДС), передает LS.