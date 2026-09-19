«Поедет в очередную загранкомандировку и там останется»

Зеленский столкнулся с кадровыми, военными и политическими проблемами на фоне ожиданий тяжелой зимы. На этом фоне он сменил риторику и заявил, что главным результатом конфликта должно стать прекращение боевых действий.
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