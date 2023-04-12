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Космонавты Прокопьев, Петелин и Федяев с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Космонавты Прокопьев, Петелин и Федяев с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, которые сейчас находятся на МКС, в среду, 12 апреля, поздравили коллег по отрасли и всех граждан России с Днем космонавтики.

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