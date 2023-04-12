Космонавты Прокопьев, Петелин и Федяев с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, которые сейчас находятся на МКС, в среду, 12 апреля, поздравили коллег по отрасли и всех граждан России с Днем космонавтики.
Популярные статьи
- Никас Сафронов: если Россию изолировать на 5 лет, выяснится, что наша страна процветает, а мир изменился не в лучшую сторону
- Илон Маск заявил, что люди, меняющие пол детям, должны до конца жизни сидеть в тюрьме
- Госдума хочет запретить иностранным агентам и артистам, уехавшим из страны, получать доходы в России
Свежие комментарии