Гран-при Азербайджана-2026. Расписание трансляций

Уик-энд пройдет с четверга по субботу. Гран-при Азербайджана Баку 24-26 сентября 2026 года Расписание трансляций Четверг 1-я практика: 11:30 ☀️ 2-я практика: 15:00 ☀️ Пятница 3-я практика: 11:30 ☀️ Квалификация: 15:00 ☀️ Суббота Гонка: 14:00 ☀️ Расписание заездов «Формулы-2» Четверг Практика: 9:00 1-я квалификация: 13:00 2-я квалификация: 13:30 Пятница 1-я гонка: 7:15 2-я гонка: 13:15 Суббота 3-я гонка: 10:00 время московское «Макларен» или «Феррари» – у кого больше шансов на титул вице-чемпиона «Ф-1»?.