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Регион 29

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Астроном рассказал, когда и где в России лучше всего видно Меркурий

Астроном рассказал, когда и где в России лучше всего видно Меркурий

Лучшие условия для наблюдения планеты будут в европейской части страны, а 5 октября утром Луна пройдет всего в трех градусах от Марса в созвездии Рака.

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