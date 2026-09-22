Астроном рассказал, когда и где в России лучше всего видно Меркурий

Лучшие условия для наблюдения планеты будут в европейской части страны, а 5 октября утром Луна пройдет всего в трех градусах от Марса в созвездии Рака.
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