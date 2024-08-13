Средний размер запрашиваемых в России микрозаймов взлетел

В первой половине 2024 года средний размер микрозаймов, которые россияне запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО), вырос на 55 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 30,8 тысячи рублей.
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