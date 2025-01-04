Пневмония за 24 часа: россиян предупреждают о штамме гриппа

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом, в том числе зафиксированы случаи заражения штаммом А(H1N1)2009, который может привести к серьезным осложнениям, включая пневмонию, уже через 24 часа после заражения.
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