ГУ МВД: В Пермском крае задержали 10 кг синтетических наркотиков

В Пермском крае задержаны двое граждан, перевозивших 10 кг синтетических наркотиков. ГУ МВД региона сообщает, что злоумышленники откликнулись на предложение через интернет, скрыли груз в автомобилях и направлялись в восточные регионы для дальнейшего сбыта.
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