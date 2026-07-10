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Царьград

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ГУ МВД: В Пермском крае задержали 10 кг синтетических наркотиков

ГУ МВД: В Пермском крае задержали 10 кг синтетических наркотиков

В Пермском крае задержаны двое граждан, перевозивших 10 кг синтетических наркотиков. ГУ МВД региона сообщает, что злоумышленники откликнулись на предложение через интернет, скрыли груз в автомобилях и направлялись в восточные регионы для дальнейшего сбыта.

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