Ники Минаж задержали в голландском аэропорту с наркотиками Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Рэп-исполнительница из США Ники Минаж была задержана в голландском аэропорту Схипхол с наркотиками, об этом сообщил портал nu.
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