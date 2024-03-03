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Закон и Порядок

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В Израиле допускают ухудшение отношений с Россией

В Израиле допускают ухудшение отношений с Россией

Глава «Ликуд» Вейтман: Израиль может ухудшить отношения с Россией Работа Израиля над поставкой Украине систем раннего оповещения это «только начало» поддержки Тель-Авивом Киева, в дальнейшем страна займет более агрессивную позицию по отношению к России, заявил лидер правящей партии ВейтманФото: Алексей Куденко / РИА Новости Израиль может ухудшить отношения с Россией на фоне обсуждения в Тель-Авиве возможной передачи Киеву сигнальных систем, а также «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа, заявил лидер израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вейтман, передает Business Insider (BI).

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