Ильменский фестиваль собирает бардов в 48-й раз

Через месяц в Челябинской области пройдет Ильменский фестиваль. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда Олега Митяева, 48 Всероссийский Ильменский фестиваль состоится в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2023-2024: все настоящее – детям».
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