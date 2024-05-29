Ильменский фестиваль собирает бардов в 48-й раз

Через месяц в Челябинской области пройдет Ильменский фестиваль. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда Олега Митяева, 48 Всероссийский Ильменский фестиваль состоится в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2023-2024: все настоящее – детям».