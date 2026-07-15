Депутат Журавлев: ликвидация Зеленского стала бы правильным действием России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для приближения победы в СВО российским силам требуется провести полномасштабные операции на фронте и ликвидировать главу киевского режима Владимира Зеленского вместе с его окружением.
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