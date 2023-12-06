АО НСИС планирует в I квартале 2025 года запустить «конвейер» IT-продуктов для страховщиков

АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России, оператор АИС страхования в силу 594-ФЗ) планирует в I квартале 2025 года запустить «конвейер» информационных продуктов для страховщиков, об этом сообщил директор департамента управления проектами компании Сергей Быков на конференции «IT в страховании».