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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Как банки блокируют подозрительные переводы

Как банки блокируют подозрительные переводы

В 2024 году объем безналичных переводов в России достиг рекордных показателей: было совершено 228 миллионов операций без открытия банковских счетов, а общая сумма таких транзакций составила 1,89 триллиона рублей.

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