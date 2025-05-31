Как банки блокируют подозрительные переводы

В 2024 году объем безналичных переводов в России достиг рекордных показателей: было совершено 228 миллионов операций без открытия банковских счетов, а общая сумма таких транзакций составила 1,89 триллиона рублей.
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