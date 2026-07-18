Особые отряды в панике: тонны бомб разносят элиту Зеленского под Дружковкой

Для удержания обороны на дружковском направлении украинское командование вынуждено стягивать резервы, включая кадровые ветеранские части и расчеты беспилотников, обычно выполняющие роль «пожарных команд».
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