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Аргументы и Факты

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Особые отряды в панике: тонны бомб разносят элиту Зеленского под Дружковкой

Особые отряды в панике: тонны бомб разносят элиту Зеленского под Дружковкой

Для удержания обороны на дружковском направлении украинское командование вынуждено стягивать резервы, включая кадровые ветеранские части и расчеты беспилотников, обычно выполняющие роль «пожарных команд».

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