Невротизм влияет на способность человека контролировать свои действия и поведение.

Исследование, проведённое Фредриком Нильсеном (Fredrik Nilsen) и его коллегами, показало, что некоторые черты личности, такие как добросовестность и экстраверсия, могут способствовать развитию самоконтроля.
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