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Новак Джокович установил новый рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема

Новак Джокович установил новый рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема

3 июня сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первую позицию в мировом рейтинге, уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года, который также широко известен как "Ролан Гаррос".

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